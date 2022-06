L'Inter mette Dybala in stand-by e il Milan osserva

SEDOTTO E PARCHEGGIATO

Presto un nuovo incontro, ma l'argentino e il suo agente devono abbassare le pretese economiche. E i campioni d'Italia sperano che...

Tutti presi con il ritorno di Lukaku, all'Inter hanno deciso di lasciare in sala d'attesa Paulo Dybala. Sembrava che l'affare fosse un fatto di pura formalità e invece l'argentino sta ancora aspettando che si trovi l'accordo. I nerazzurri, però, non hanno alcuna fretta e, sotto sotto, c'è chi pensa che nemmeno siano realmente interessati alla "Joya". Anche perché ci sono da far quadrare i conti prima e le richieste dell'ex Juve non sono proprio alla portato del traballante bilancio di Suning. Così, prima bisognerà cedere un paio di attaccanti, con Sanchez in pole position e il dubbio amletico tra Dzeko e Correa, e poi si tornerà a trattare, al ribasso, con l'agente Jorge Antun.

Proprio le sue richieste sulle commissioni e il bonus alla firma, più che lo stipendio netto, sembrano essere l'ostacolo maggiore, lo stesso che aveva convinto la Juve a chiudere il suo rapporto di amore e odio con Dybala. Nei prossimi giorni sarebbe previsto un nuovo incontro in cui verrà spiegato al procuratore dell'attaccante che serve avere ancora pazienza e soprattutto abbassare le pretese. Altrimenti, arrivederci e grazie per la pazienza.

Alla finestra, intanto, c'è il Milan. I rossoneri non possono permettersi l'ingaggio richiesto da Dybala, ma sperano che con il passare del tempo, e la mancanza di alternative reali per lui, il giocatore e il suo entourage abbassino decisamente le pretese economiche. Solo a questo punto, se a luglio la situazione non dovesse essere cambiata, si farebbero avanti per provare a regalare un gioiello a Pioli.