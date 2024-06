Attento Milan, lo United piomba su Zirkzee: interesse concreto

MERCATO

Il club inglese si è inserito con forza per provare a portare l'attaccante olandese in Premier League

La trattativa tra il Milan e l'agente di Joshua Zirkzee non si sblocca. Come noto il club rossonero è alla ricerca di un numero 9 che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud, ma il nodo principale della trattativa fra le parti è sempre quello riguardante le commissioni chieste da Kia Joorabchian per il trasferimento, 15 milioni di euro, che i rossoneri sperano di abbassare. Allo stato attuale le parti restano ferme sulle proprie posizioni, la trattativa è in stand-by, quindi possono inserirsi altri club come il Manchester United, che si sarebbe già messo in contatto con gli agenti dell'attaccante del Bologna per chiedere informazioni.

Vedi anche Milan Milan, nuovo tentativo dell'Al Hilal per Leao In Inghilterra e in Germania sono sicuri, i Red Devils sono alla ricerca di un nuova punta da affiancare all'ex Atalanta Hojlund e tra i profili seguiti c'è appunto anche quello dell'olandese, per cui l'interesse sarebbe molto concreto. Se il club inglese dovesse accontentare le richieste di commissione di Kia Joorabchian, per i rossoneri ci sarebbe poco da fare e a complicare ancora di più le cose c'è anche la convocazione in extremis di Zirkzee all'Europeo, perché se dovesse confermarsi anche in un palcoscenico così importante potrebbe attirare l'attenzione anche di altri top club.

Sullo sfondo poi c'è anche il Bologna, che non ha perso ancora del tutto le speranze di trattenere Zirkzee per un altro anno ed è pronto a offrirgli un nuovo contratto con aumento dell'ingaggio e una clausola rivista verso l'alto. Il Milan al momento resta comunque favorito per arrivare all'attaccante rossoblù, ma intanto il club rossonero si guarda intorno e studia le alternative. Il nome che torna di moda è quello di Dovbyk, protagonista di una grande stagione col Girona e anche a Euro '24 con l'Ucraina, con il quale ci sono già stati contatti la scorsa settimana e potrebbe esserci un nuovo contatto nei prossimi giorni.

Vedi anche Milan Nuovo stadio Milan, il progetto approda in Regione