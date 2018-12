Dalla Spagna: Milan a un passo da Muriel

29/12/2018

Muriel non è un nome nuovo per il Milan. Ne avevamo scritto lo scorso 18 dicembre quando, evidentemente, erano filtrate le prime notizie su un sondaggio fatto dai rossoneri, in buoni rapporti con il Siviglia per via dell'affare André Silva. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stata un'accelerata improvvisa e decisiva. In questa stagione, proprio con l'arrivo del portoghese, Muriel ha in realtà giocato pochino e il suo rendimento è stato progressivamente in calando. Il profilo tecnico è però di quelli che Leonardo e Gattuso considerano ideali per completare il reparto offensivo: rapido, capace di saltare l'avversario e, soprattutto, di giocare da seconda punta al fianco di un centravanti vero e proprio. E, fatto assolutamente non trascurabile, pronto a venire in prestito, quindi senza immediato esborso di denaro.



La fumata bianca, secondo gli spagnoli, dovrebbe essere imminente. Difficile che possano esserci sorprese negative se effettivamente la trattativa è stata portata fino a questo punto. D'altronde gennaio è ormai a un passo e il Milan ha bisogno di cominciarlo con un attaccante in più anche perché, davanti, dovrebbe essere in uscita, destinazione Cina, Fabio Borini che contro la Spal potrebbe aver giocato gli ultimi minuti della sua avventura in rossonero.