Dalla Spagna: il nuovo Milan sta sondando il terreno per Nkunku

MANOVRE ROSSONERE

RedBird di Gerry Cardinale vorrebbe regalare a Pioli un grande colpo per la prossima stagione

Se n'era già parlato nei giorni scorsi e nelle ultime ore la notizia è stata rilanciata dai media spagnoli: il Milan non molla la pista che porta a Christopher Nkunku, classe '97, centrocampista offensivo francese del Lipsia. I dirigenti rossoneri continuano a sondare il terreno per trovare una soluzione a una trattativa non certo semplice. Innanzitutto per la valutazione del giocatore, intorno ai 60 milioni, e poi per la concorrenza, dal Barcellona al Psg, passando per club di Premier, United su tutti.

Tutto dipenderà dalle possibilità economiche della nuova proprietà, a meno che non si decida di sacrificare un giocatore con un'alta valutazione di mercato. Di certo Nkunku permetterebbe a Pioli di risolvere il problema della trequarti, viste le sue caratteristiche. Non è particolarmente decisivo in termini di assist, ma ha una spiccata capacità di inserimento in zona gol. Non a caso ha messo a segno la bellezza di 34 reti nella sua ultima stagione al Lipsia.