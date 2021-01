Dalla Francia: Donnarumma sempre nel mirino del Psg

Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan è ancora tutto da scrivere. Il contratto del portiere classe 1999 con il club rossonero è in scadenza il 30 giugno 2021 e al momento non ci sono novità sul rinnovo. In Francia nel frattempo si intensificano le voci che vorrebbero il giovane portiere tra gli obiettivi primari del Psg: Leonardo, che lo conosce bene, starebbe lavorando per portarlo a Parigi. Donnarumma sarebbe l'uomo giusto per raccogliere l'eredità del 34enne Keylor Navas.