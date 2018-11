Dall'Inghilterra: accordo Milan-Chelsea per Fabregas

29/11/2018

Prima le voci in Italia, ora quelle che provengono dall'Inghilterra. Cesc Fabregas sembra sempre più vicino al Milan e a confermarlo ci pensa il The Sun. Secondo il tabloid britannico ci sarebbe un'intesa di massima tra il Chelsea e i rossoneri che, come anticipato ieri, sarebbero disposti a versare un indennizzo ai londinesi per liberare Fabregas, in scadenza a giugno, già da gennaio. Proprio l'indennizzo sarebbe però ancora uno dei nodi da sciogliere: Abramovich sarebbe partito da una richiesta di 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta da Leonardo, alle prese tra l'altro con le possibili o probabili restrizioni di mercato causa FFP. L'altro problema da risolvere sarebbe l'ingaggio, dato che lo spagnolo dovrebbe ancora percepire dai londinesi, da qui a giugno, 4 milioni e mezzo netti.