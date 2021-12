Chelsea, sondaggio per Theo Hernandez. Il Milan lavora al rinnovo

L'INDISCREZIONE

Secco no dei rossoneri: il terzino sinistro è incedibile

Sondaggio del Chelsea per Theo Hernandez, ma il Milan ha detto no. Il terzino sinistro è incedibile per i rossoneri, a meno di offerte monstre e irrinunciabili. Cosa che, al momento, gli inglesi non sembrano disposti a fare. Maldini e Massara, quindi, sono al lavoro per rinnovare il contratto al francese, uno dei migliori nel ruolo, in scadenza nel 2024. L'obiettivo è blindarlo con un prolungamento e un cospicuo aumento dell'ingaggio.

Theo Hernandez in questa stagione non sta brillando, complice anche il Covid-19, ma che comunque rimane un pezzo pregiato dei rossoneri. Le sirene del mercato non impensieriscono più di tanto perché la volontà del terzino è quella di restare a Milano, ma comunque il rinnovo è necessario per blindarlo. L'obiettivo è quello di arrivare alla firma fino al 2026 a 4 milioni di euro, il doppio dell'attuale ingaggio annuale.