Caso Leao, il Milan ha cercato di abbassare l'indennizzo per lo Sporting

DAL PORTOGALLO

Dal Portogallo: la dirigenza rossonera avrebbe fatto due tentativi andati a vuoto per aiutare Leao

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan è ormai oggetto di discussione quotidiana. Dopo le parole di un ottimista Paolo Maldini, dal Portogallo sono emerse indiscrezioni sui movimenti della società rossonera per trovare un accordo con il giocatore lusitano. Intorno alla questione Leao pende l'indennizzo da 16 milioni di euro (ora 20 con gli interessi) che lo Sporting Clube de Portugal attende per il trasferimento considerato illegittimo del giocatore al Lille nel 2018.

Secondo A Bola, lo stesso Leao in una delle condizioni dettate per firmare il rinnovo avrebbe chiesto al Milan di pagare buona parte della multa, con la restante parte a carico del Lille.

Una situazione smentita da Paolo Maldini in una recente intervista - "Non abbiamo a che fare con lo Sporting" -, ma che viene ricostruito dal quotidiano portoghese in maniera diversa. Secondo A Bola infatti il Milan avrebbe già avuto due incontri con lo Sporting CP per cercare di abbassare la cifra dell'indennizzo, trovando il muro eretto dal presidente Frederico Varandas che esige l'intera somma, più gli interessi maturati.