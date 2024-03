Milan, Camarda compie 16 anni e può firmare il primo contratto da professionista

milan

Su Camarda le attenzioni di diverse squadre ma il Milan è fiducioso, l'obiettivo è farlo firmare dopo il primo luglio: ecco perché

Buon compleanno a Francesco Camarda: il baby bomber del Milan oggi compie 16 anni, traguardo importante perché gli consente di poter firmare il suo primo contratto da professionista. Visti gli oltre 500 gol segnati con le giovanili rossonere (senza dimenticare i due spezzoni di gara in prima squadra che lo hanno reso il più giovane a esordire in Serie A), è normale che su Camarda ci sia l'attenzione di diverse squadre, italiane e straniere, ma il Milan è fiducioso di poter arrivare a un accordo in modo da non perderlo a zero e, soprattutto, legarlo a sé per il futuro.

Si è parlato di Borussia Dortmund e Manchester City e perfino di Inter, Juventus e Roma ma da tempo il club rossonero sta parlando con il procuratore Riso per arrivare a mettere sotto contratto il classe 2008. La cifra minima per un contratto da professionista è di 33.290,47 euro lordi annuali, somma che ovviamente verrà abbondantemente superata da Camarda, tra l'altro tifoso rossonero. Le discussioni vanno avanti in tal senso.

Tra l'altro, nelle intenzioni del Milan, non c'è neppure tutta questa fretta visto che, come da regolamento Figc, il primo contratto pro non può superare i tre anni. Il club rossonero allora punta a depositare il contratto di Camarda a partire dal primo luglio, a stagione 2024/25 già avviata, in modo che abbia scadenza fine giugno 2026/27 (se invece la firma arrivasse prima, la scadenza sarebbe al 30 giugno 2026).