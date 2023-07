Morata fa un passo verso il Milan: ostacolo Decreto Crescita, può ridursi ingaggio

manovre rossonere

I rossoneri non possono usufruire del Decreto Crescita, ma lo spagnolo è disposto alla riduzione dello stipendio pur di tornare in Italia

Alvaro Morata è il nome in cima alla lista di mercato per l'attacco del Milan, con i rossoneri che hanno già avviato i primi contatti con l'Atletico Madrid per arrivare allo spagnolo. Colpo in avanti per un usato garantito che in Serie A ha fatto bene in passato, per arrivare a Morata c'è però un ostacolo importante da superare, ovvero l'ingaggio. Per lo spagnolo, infatti, il Milan non può usufruire del Decreto Crescita per ridurre i costi dello stipendio, con l'attaccante che al momento guadagna 6,5 milioni netti a stagione. Ma Morata sarebbe pronto a fare un passo verso i rossoneri, con una riduzione dell'ingaggio a 5 milioni che manterrebbe ancora aperta la possibilità di un ritorno in Italia.

Di trattative vere e proprio tra Milan e Atletico Madrid ancora non ce ne sarebbero state, ma i rossoneri hanno manifestato ancora una volta il forte interesse verso l'attaccante. E cercando di sfruttare la voglia del giocatore e della sua famiglia di tornare in Italia e la clausola inserita nell'ultimo rinnovo con l'Atletico, i rossoneri potrebbe riportare lo spagnolo in Serie A già dalla stagione che verrà.

Al momento le cifre sarebbero tra i 10 e i 12 milioni per un attaccante che rappresenta una grande occasione economica, ma soprattutto tecnica per il reparto offensivo rossonero. Non un bomber di prima fascia da venti gol all'anno, certo, ma comunque un attaccante esperto, forte nel gioco aereo e in grado di agire anche da regista avanzato per far salire la squadra e dialogare con i compagni. Il profilo giusto da affiancare a Olivier Giroud senza spendere troppo.