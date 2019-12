Calciomercato, incontro Barcellona-Milan per Todibo

DALLA SPAGNA

Non solo Inter nella missione milanese del Barcellona dello scorso venerdì: i dirigenti blaugrana hanno incontrato anche il Milan. In questo sul piatto non sono finiti Vidal e Rakitic ma Jean-Clair Todibo, profilo gradito dai rossoneri soprattutto dopo l'infortunio che terrà Duarte lontano dai campi per tre mesi. Secondo il quotidiano catalano Sport, Eric Abidal e Ramon Planese, dirigenti del Barça, hanno proposto il nome a Paolo Maldini che si è detto interessato.

La cifra richiesta per il difensore classe 1999 ex Tolosa è vicina ai dieci milioni di euro ma con una condizione ben precisa: l'inserimento di una clausola di recompra visto che il Barcellona vorrebbe mantenere il controllo sul giocatore anche in futuro. Aspetto che gli altri due club interessati a Todibo, Bayer Leverkusen (con cui c'era già una bozza di accordo) e Watford, non vedono di buon occhio.

In caso di partenza di Todibo, la squadra blaugrana non comprerebbe un sostituto visto che Valverde è pronto a promuovere in prima squadra il giovane Ronald Araujo.