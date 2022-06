Botman: "Milan? Siamo al lavoro". Ibra va verso lo stipendio "simbolico"

Per la difesa rossonera arrivano notizie importanti dall'Olanda. Poco prima della partita dell'U21 contro Gibilterra, Sven Botman è infatti uscito allo scoperto, parlando apertamente della trattativa in corso col Milan. "Ci sono delle discussioni in corso, spero sia tutto più chiaro prima dell’inizio della preparazione. Per me è difficile oggi estraniarmi da queste voci, ne sento parlare quasi ogni giorno e spero venga fatta più chiarezza". Parole che delineano un chiaro "ritorno di fiamma" tra il giocatore e i rossoneri e la voglia del diretto interessato di stringere i tempi per chiudere il trasferimento.