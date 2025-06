Bijol strizza l'occhio al Milan: "Mi vogliono? Grato all'Udinese ma sono pronto per fare il salto"

“Mi vuole il Milan? Parliamo di una squadra veramente grande". Jaka Bijol strizza l'occhio ai rossoneri: il suo nome è finito sul taccuino del neo ds del Milan Igli Tare per rafforzare la difesa. "Sono solo voci e in Italia ce ne sono sempre tante - ha detto lo sloveno classe 1999 dal ritiro con la sua Nazionale al sito gianlucadimarzio.com - Ma è anche vero che mi sento pronto per questo step successivo, vediamo se già da questa estate. Nel calcio non si sa mai. Sono grato all’Udinese che mi ha dato veramente tanto e a Udine sono felice però mi piacerebbe fare il salto. Chissà magari a fine estate sarò ancora un giocatore dell’Udinese. Vediamo quello che succederà". E ancora: "Milan, Roma o Premier League? Non ho preferenze". Il centrale potrebbe lasciare il club friulano per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.