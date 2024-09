Bennacer operato al polpaccio in Finlandia: starà fuori quattro mesi 

Ismael Bennacer si è operato lunedì mattina in Finlandia dopo la lesione al polpaccio accusata con l'Algeria durante l'ultima sosta di campionato. L'intervento è stato condotto dal dottor Lasse Lempainen: i tempi di recupero sono stimati in quattro mesi. L'ex Empoli quindi non si rivedrà prima di fine gennaio: Fonseca avrà a disposizione Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek e Musah oltre a Vos e Zeroli. Gli ultimi due, inizialmente inseriti nella rosa del Milan Futuro, si aggregheranno frequentemente alla prima squadra per compensare la 'perdita' di Bennacer.