Il Marsiglia annuncia l'accordo con Rabiot, lunedì le visite mediche

NUOVA AVVENTURA

Il centrocampista francese ripartirà nella squadra guidata da De Zerbi: pronto un biennale

© Getty Images È accordo tra Adrien Rabiot e il Marsiglia. Ad annunciarlo è stato il club francese con un comunicato: "L'Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l'arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore si unirà ufficialmente all'OM subordinatamente all'esito delle visite mediche". Il centrocampista francese, svincolato dopo il mancato rinnovo con la Juventus, è dunque pronto a ricominciare dal club del presidente Pablo Longoria, che lo attende lunedì (mercoledì è in programma la foto ufficiale della squadra) per le visite e la firma di un contratto biennale.

L'operazione è stata condotta dal ds Benatia. Il giocatore era stato accostato anche ad Atletico Madrid, Galatasaray e anche Milan. Ora lo aspetta De Zerbi. Niente Champions dunque per Rabiot, come aveva dichiamato la mamma Veronique all'Equipe ("Vuole giocare in Champions e aspetta un top club che giochi per vincere trofei"). Per Rabiot si tratta di un ritorno in Francia dopo aver giocato dal 2013 al 2019 nelle fila del Psg. Sempre mamma Veronique aveva recentemente risposto attraverso le pagine dell'Equipe, all'allenatore della Juve Thiago Motta, chiarendo che "Tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità". Il centrocampista è sceso in campo per l'ultima volta negli ultimi europei con la maglia della Francia: Deschamps non lo ha convocato nell'ultima sosta definendo la situazione "imbarazzante".