Il Manchester City bussa al Milan per Bennacer: spunta una clausola da 50 milioni di euro

L'IDEA

Il Manchester City è pronto a bussare alla porta del Milan: Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, tra i protagonisti della complicata stagione rossonera, è uno dei prospetti più interessanti del Milan e in questo senso l'interesse del tecnico catalano lo conferma. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, Bennacer avrebbe una clausola rescissoria all'interno del proprio contratto che gli consentirebbe di liberarsi a fronte di un pagamento di 50 milioni di euro.

"Il City vuole Bennacer e lo ha messo nella lista delle priorità per la prossima stagione. Pep Guardiola in persona ha contattato il giocatore e gli ha comunicato l’intenzione di provare a prenderlo, mostrandogli il progetto del Manchester City - come riporta RMC Sport, che aggiunge -. Nel contratto di Bennacer esiste in gran segreto una clausola rescissoria da 50 milioni di euro per liberare subito il centrocampista dal Milan. Il Manchester City così come il PSG ne è venuto a conoscenza e sta sondando la situazione, al momento non è stata offerta la cifra della clausola ma contattato il giocatore algerino".