Bennacer in gruppo, ci sarà col Frosinone. Sul mercato no al centrale tappabuchi

MILAN

L'algerino si è allenato con i compagni e sarà convocabile: Pioli potrà utilizzarlo in Ciociaria

© Getty Images Il Milan si prepara a riaccogliere in campo Ismael Bennacer. L'algerino ha smaltito totalmente il fastidio agli adduttori accusato con l'Algeria e quest'oggi si è allenato con i compagni a Milanello. Scontato quindi il suo rientro sabato (ore 18) col Frosinone: l'ex Empoli sarà tra i convocati, difficile però un impiego dal 1'. Si tratta di un rientro importante per Pioli, che dal mercato non otterrà però ne un centrocampista ne un difensore, nonostante il tecnico abbia messo pubblicamente l'esigenza di avere a disposizione almeno un altro centrale dopo il rientro di Gabbia.

Nessuna faccia nuova quindi, bensì il rientro di Bennacer: oro colato in quel di Milanello per una squadra apparsa decisamente poco equilibrata nelle ultime uscite. Con il 26enne nato in Francia ci sarà uno scudiero in più per i centrali, spesso troppo esposti agli attacchi avversari. A proposito di centrali: con Thiaw vicino al rientro, la società ha preferito non 'accontentarsi' di un semplice tappabuchi. Per Buongiorno, il reale obiettivo, si riproverà in estate: stessa dicasi sul fronte Brassier. Il Brest, riferisce Telefoot, ha resistito agli assalti dei rossoneri, così come a quelli portati avanti da Porto e Stoccarda. Nulle ultime ore, rivela Claudio Raimondi, è stato proposto nuovamente Chalobah: il riscontro in Via Aldo Rossi è stato freddo. A preoccupare sono le condizioni fisiche del centrale 24enne in forza al Chelsea.