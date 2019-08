Atletico su Rodrigo, il Milan spera nello sconto per Correa

L'INTRECCIO

L'Atletico Madrid punta Rodrigo e in casa Milan tornano a sperare nell'arrivo di Angel Correa. I colchoneros, infatti, per dare l'assalto alla punta del Valencia devono reperire i fondi necessari dalle cessioni dell'argentino e di una vecchia conoscenza della Serie A, Nikola Kalinic. Per questo motivo potrebbero abbassare le pretese e venire incontro ai rossoneri. Un'operazione complicata, anche perché il Valencia non vuole cedere il suo gioiello.

L'assalto dei colchoneros all'attaccante del Valencia torna a far sperare Maldini e Boban sul fronte Correa. Finora gli spagnoli sono stati irremovibili nella loro richiesta di 50 milioni di euro, ma la necessità di racimolare gli euro per convincere il Valencia (60 milioni il prezzo del cartellino di Rodrigo) potrebbe indurli a venire incontro ai rossoneri fermi a 40 più bonus. Per fare cassa è in partenza anche Kalinic, che Simeone prelevò proprio dal Diavolo un anno fa per 15 milioni di euro. Lo scenario sembra, così, cambiato. Valencia permettendo...

Vedi anche Milan Mercato Milan, suggestione Bruno Fernandes: trattativa difficile, André Silva contropartita