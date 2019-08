Mercato Milan, suggestione Bruno Fernandes: trattativa difficile, André Silva contropartita

SUGGESTIONE

Il Milan starebbe pensando anche a Bruno Fernandes per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo. In attesa di riuscire a piazzare qualche cessione (Laxalt e Castillejo per esempio), i rossoneri stanno valutando diversi profili per aumentare la qualità del gruppo. Uno di questi sarebbe proprio Bruno Fernandes reduce da una stagione da record in termini di gol (31 in 50 partite) e assist in Portogallo con lo Sporting Clube giocando da trequartista/seconda punta. Il problema principale resta la richiesta economica del club lusitano: 70 milioni di euro.

Di passi ufficiali o proposte formali per ora non ce ne sono, quella del centrocampista ex Novara resterebbe una pista che Maldini, dopo aver parlato con gli agenti del giocatore, non ha scartato ma nemmeno imbastito con decisione. Il valore del giocatore non si discute e in questa estate è stato accostato prima al Manchester City, poi allo United, al Tottenham e infine al Real Madrid sempre con valutazioni superiori ai 70 milioni di euro.

L'eventuale trattativa - come riporta Tuttosport - prenderebbe forma solo una volta che l'affare Correa con l'Atletico Madrid dovesse sfumare definitivamente nonostante i contatti tra Miguel Pinho e Maldini. Attenzione però a Jorge Mendes che per abbassare le pretese cash dello Sporting potrebbe inserire nella trattativa André Silva, permettendo al Milan di ragionare con eventuali altre entrate da cessioni importanti.

Infine, dettaglio da non trascurare, Bruno Fernandes e Marco Giampaolo si conoscono molto bene. L'ultima esperienza italiana del portoghese è stata proprio con la prima versione della Sampdoria del nuovo tecnico rossonero con il centrocampista, col numero 10, che realizzò 5 gol in 35 partite ufficiali prima di tornare in patria.

Vedi anche Calcio estero Bruno Fernandes superstar: 31 gol in stagione, record di sempre per un centrocampista