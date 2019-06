Arsenal all'assalto di Ceballos: così Torreira si avvicina al Milan

25/06/2019

Arrivano buone notizie per il Milan dall'Inghilterra. Secondo quanto riportano i media britannici l' Arsenal avrebbe deciso di presentare un'offerta da 50 milioni al Real Madrid per Dani Ceballos . Il centrocampista spagnolo è infatti per Unai Emery l'uomo giusto sul quale puntare per rilanciare i Gunners dopo una stagione chiusa al quinto posto e quindi senza la qualificazione alla prossima Champions (nella finale di Europa League i biancorossi sono stati sconfitti dal Chelsea).

Dicevamo del Milan. Ebbene, se l'Arsenal riuscisse effettivamente a garantirsi le prestazioni del talento iberico, sarebbe decisamente più in discesa la strada del trasferimento di Lucas Torreira a Milanello: i londinesi non farebbero muro dopo aver trovato il suo sostituto. D'altra parte il centrocampista uruguaiano ha già manifestato l'intenzione di tornare in Italia e ci sarebbe già un sostanziale accordo tra l'entourage dell'ex Sampdoria e la società di via Aldo Rossi. A breve, nelle prossime ore, la dirigenza rossonera - puntando anche sul ruolo e sui contatti di Gazidis con il suo vecchio club - farà una proposta con la seguente formula: prestito biennale oneroso da 8 milioni e diritto di riscatto a 25.



Per quanto riguarda le altre operazioni, sembra sfumare a poco a poco la pista Veretout al quale la Roma offre un ingaggio superiore: potrebbe dunque tornare di moda il nome di Praet, altro pupillo di Giampaolo.



Capitolo Kabak. Il 19enne difensore turco dello Stoccarda ha ricevuto importanti garanzie tecniche dal Diavolo che però non intende pagare i 15 milioni di clausola rescissoria, a differenza del Bayern Monaco (i tedeschi non avrebbero però convinto il centrale). La situazione pertanto è bloccata. Invece Theo Hernandez, dopo il faccia a faccia con Maldini a Ibiza, sarebbe pronto a dire sì nonostante l'inserimento del Napoli. L'operazione, da 20 milioni, verrebbe finanziata dalla cessione di Ricardo Rodriguez (destinato a tornare in Bundesliga). Il Real Madrid tuttavia vorrebbe mantenere il diritto di recompra.