Milan, ufficiale l'ingaggio di Gonçalo Ramos dal Psg: il comunicato

30 Giu 2026 - 16:11
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6) Goncalo Ramos (2024): dal Benfica al PSG per 65 milioni di euro © Getty Images

6) Goncalo Ramos (2024): dal Benfica al PSG per 65 milioni di euro © Getty Images

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031". Così i rossoneri, in un comunicato ufficiale, hanno reso noto l'ingaggio dell'attaccante lusitano, adesso ai Mondiali con la sua nazionale. Le cifre dell'affare, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, bonus compresi, non sono state comunicate ufficialmente.

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