Milan, ufficiale l'ingaggio di Gonçalo Ramos dal Psg: il comunicato

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031". Così i rossoneri, in un comunicato ufficiale, hanno reso noto l'ingaggio dell'attaccante lusitano, adesso ai Mondiali con la sua nazionale. Le cifre dell'affare, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, bonus compresi, non sono state comunicate ufficialmente.