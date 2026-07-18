Bologna, il terzino sinistro Alhassane è sbarcato in città

È sbarcato a Bologna alle 11.45 Rahim Alhassane, terzino sinistro di 24 anni. Il calciatore, proveniente dal Real Oviedo, club retrocesso in serie B spagnola, sosterrà le visite mediche per poi diventare il primo acquisto estivo del Bologna, dove prenderà il posto di Charalampos Lykogiannis, svincolatosi dai rossoblù il 30 giugno. Alhassane è nazionale del Niger e dovrebbe firmare un contratto quadriennale con opzione su una quinta stagione. Alhassane ha già iniziato le visite mediche, che saranno completate nella mattinata di lunedì. Poi, salvo colpi di scena, la firma sul contratto.