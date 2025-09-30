Milan-Saelemaekers, contatti per il rinnovo

"Prima di andare in prestito secco alla Roma, il Milan aveva rinnovato il contratto di Saelemaekers fino al 2027. È tra i contratti su cui il club rossonero sta lavorando per provare ad adeguare e prolungare l’accordo. La volontà del Milan è quella di continuare con il giocatore: le prestazioni stanno facendo la differenza, perché in campo sta rendendo a ottimi livelli. Esattamente come Tomori il Milan ha in testa di rinnovare Saelemaekers: sono previsti contatti nelle prossime settimane. È un tema di discussione". Così l'esperto di mercato Matteo Moretto intervenendo sul canale YouTube insieme a Fabrizio Romano.