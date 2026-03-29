Milan, rivoluzione attacco: c'è anche Castro tra i nomi di Allegri

Il Milan punta Santiago Castro del Bologna. Allegri approva il profilo argentino per l'attacco rossonero. Tutte le ultime sulle mosse di Tare.

29 Mar 2026 - 11:05

Il Milan avrebbe inserito anche mirino Santiago Castro nella lista degli obiettivi per l'attacco della prossima stagione, con gli osservatori rossoneri che hanno intensificato i contatti dopo aver visionato dal vivo il talento del Bologna nella sfida contro la Lazio. L'argentino rispecchia perfettamente l'identikit tracciato da Max Allegri, che richiede una punta moderna ma già svezzata dal campionato italiano. Lo scrive Tuttosport- Restano comunque aperte le piste Retegui e, soprattutto, Vlahovic. 

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