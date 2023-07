Milan, per Musah nuovo incontro con il Valencia: rilancio in vista

Manovre rossonere

Il mediano è il prossimo obiettivo dei rossoneri in mezzo al campo, ma serve ritoccare verso l'alto l'offerta per assicurarsi il classe 2002 statunitense

© Getty Images Lunedì il Milan, come anticipato da calciomercato.com, incontrerà il Valencia per cercare di chiudere l'affare Musah con un rialzo dell'offerta sul piatto. La precedente, 13 milioni più 4 bonus, era stata accettata dagli spagnoli prima che le richieste si fossero improvvisamente alzate. Intanto il Milan continua a muoversi per Chukwueze: 25 l'offerta, 35 la richiesta. I rossoneri hanno fretta perché la trattativa per il nigeriano blocca quella per Taremi, altro extracomunitario.

Il mercato del Milan non si ferma dopo il colpo Reijnders: Musah è il mediano che Pioli ritiene adatto al suo gioco, ha fisico e caratteristiche difensive preziose. Il Valencia ha provato a fare muro, con poco successo: l'affare era già praticamente concluso a 13+4 di bonus ma il club spagnolo ha alzato le richieste, non spaventando i rossoneri che insistono.

Questione ala destra: è ancora in piedi la trattativa-Chukwueze, ma i 35 milioni richiesti dal Villarreal sono ritenuti eccessivi. L'offerta, che dovrebbe essere l'ultima, è di 25. I rossoneri hanno voglia di chiudere, in un senso o nell'altro, velocemente. Il perché è legato a Mehdi Taremi e porta al terzo punto saliente: il centravanti. L'iraniano classe 1992 ha preso rapidamente quota nel borsino del Milan, i costi sono accessibili ma è extracomunitario come Chukwueze e solo uno dei due può arrivare dato l'unico slot a disposizione. Con il Villarreal si valuta anche Arnaut Danjuma, ala olandese che il Milan però vorrebbe prendere solo in prestito.

Vedi anche Mercato Milan, con Xavi Simons al Psg può sbloccarsi la partenza di De Ketelaere Vedi anche Milan Milan, prossimo obiettivo il centravanti: pressing sul Porto per Taremi