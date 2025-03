Milan, Reijnders arrivato in sede per il rinnovo del contratto: i dettagli

Uno spiraglio di luce in un momento difficile. Intorno alle 16.30 Tijjani Reijnders ha fatto il suo arrivo a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto con i rossoneri fino al 30 giugno del 2030 (il nuovo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno a quota 3,5 milioni di euro). Da capire se l'ufficialità del prolungamento dell'olandese arriverà già nelle prossime ore. L'ex Az Alkmaar è destinato a essere una delle certezze anche del Milan che verrà nonostante la rivoluzione già annunciata a giugno: nelle ultime ore si era diffusa la notizia di un presunto interessamento del Chelsea in vista dell'estate. Per far vacillare i rossoneri però, servirà un'offerta molto importante.