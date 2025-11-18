Milan, per gennaio rispunta Fullkrug

Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un attaccante per gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri starebbero pensando a Niclas Fullkrug: l'attaccante del West Ham era già stato sondato nell'estate del 2024, ma alla fine il Diavolo scelse Alvaro Morata. Ora il tedesco sembra ormai prossimo a lasciare l'Inghilterra e il Milan potrebbe essere un'ottima occasione per rilanciarsi dopo un periodo decisamente complicato, anche a causa degli infortuni.