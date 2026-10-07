Milan, Pato rivela: "Mi ha cercato anche l'Inter". E sugli infortuni...

Sull'arrivo a Milano: “Quando giocavo alla PlayStation sceglievo il Milan. Quando si è trattato di decidere, non ci ho pensato su: aveva appena vinto la Champions, c'erano sette brasiliani, il mio idolo era Ronaldo, che giocava in rossonero. Tra le varie squadre che mi hanno cercato c’è stata anche l’Inter, ma ancora oggi penso che il Milan sia stata la scelta migliore: ho giocato in un Club vincente, ho vinto con questo Club e ho giocato con tanti campioni italiani. Ho dovuto aspettare 6 mesi prima di giocare la prima partita con il Milan: sono nato il 2 settembre ed il mercato si chiudeva il 31 agosto. Se fossi nato due giorni prima avrei giocato la Finale del Mondiale per Club che il Milan ha vinto nel 2007, che per noi brasiliani è la massima competizione".