Milan, osservato speciale contro il Lecce: occhi su Tiago Gabriel

18 Gen 2026 - 20:08

Stasera il Milan affronta il Lecce per tornare a -3 dall'Inter e intanto dagli spalti del Meazza la dirigenza rossonera avrà l'opportunità di valutare un nome per la difesa del futuro: Tiago Gabriel. Il portoghese classe 2004, che Corvino valuta tra i 20 e i 25 milioni, non è un obiettivo per il mercato invernale di gennaio, ma a Milanello (e non solo vista la concorrenza di Inter, Juventus e Bournemouth) viene considerato un prospetto futuribile e una delle possibilità da sondare per il prossimo mercato estivo. 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:38
Torino, Cairo: "Obrador è qui, ora vediamo altri colpi"
21:02
Milan, Tare: "Rinnovo Maignan? A breve avremo una risposta definitiva"
20:36
Roma, Dybala: "Non so quanto rimarrò ancora in Italia"
20:28
Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda ci può dare una mano sino a fine campionato"
20:08
Milan, osservato speciale contro il Lecce: occhi su Tiago Gabriel