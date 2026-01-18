Milan, osservato speciale contro il Lecce: occhi su Tiago Gabriel

Stasera il Milan affronta il Lecce per tornare a -3 dall'Inter e intanto dagli spalti del Meazza la dirigenza rossonera avrà l'opportunità di valutare un nome per la difesa del futuro: Tiago Gabriel. Il portoghese classe 2004, che Corvino valuta tra i 20 e i 25 milioni, non è un obiettivo per il mercato invernale di gennaio, ma a Milanello (e non solo vista la concorrenza di Inter, Juventus e Bournemouth) viene considerato un prospetto futuribile e una delle possibilità da sondare per il prossimo mercato estivo.