Milan, nuova offerta a Maignan per il rinnovo

Il Milan e Maignan cercano l'intesa per continuare insieme. Il contratto di Magic Mike scadrà il prossimo giugno e, dopo che sembrava fosse stato trovato un accordo di massima tra le parti, le trattative si sono arenate e l'estremo difensore francese, alla fine, non ha mai messo la firma sul prolungamento. Ora la dirigenza rossonera avrebbe fatto un passo verso Maignan con una nuova offerta: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si dovrebbe trattare di un triennale con opzione sulla quarta stagione a 4,5 milioni all'anno. Nel corso dei precedenti dialogo l'entourage del giocatore chiedeva un ingaggio più vicino ai 6 milioni, poi il periodo di appannamento con errori in serie contro Cagliari, Como, Juve e soprattutto Feyenoord hanno raffreddato la trattativa e spinto il Diavolo ad abbassare l'offerta. Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo, in estate arriverà arriverà la separazione: il Milan non può permettersi di perdere i giocatori migliori a parametro zero, a maggior ragione senza gli introiti della prossima Champions League.