Manovre rossonere

Milan, niente da fare per Morten Hjulmand: è a un passo dall'Atletico Madrid

Il mediano ex Lecce, fedelissimo di Amorim allo Sporting, ha l'accordo con i Colchoneros che stanno chiudendo l'affare col club

01 Lug 2026 - 12:26
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Il Milan dovrà depennare Morten Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti: il danese, infatti, sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'accordo personale del giocatore con il club spagnolo è totale, quello con lo Sporting è in definizione ma l'affare è talmente avanzato che i lusitani hanno autorizzato Hjulmand a non presentarsi al ritiro pre-stagionale in vista del trasferimento. I rossoneri avevano preso in considerazione l'ex Lecce perché già allenato e lanciato ad altissimi livelli da Ruben Amorin in Portogallo.

Le cifre

 50 milioni la richiesta dello Sporting Lisbona, circa 45+bonus quello a cui arriveranno i madrileni per chiudere la trattativa e portare al Wanda Metropolitano uno dei più forti e completi mediani in Europa. Hjulmand è stato una scoperta di Pantaleo Corvino, che lo acquistò portandolo in Salento nell'estate 2021 dall'Admira Wacker per soli 170mila euro rivendendolo a 20 milioni due anni dopo e realizzando una delle più incredibili operazioni di mercato della storia del Lecce.

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