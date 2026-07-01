Milan, niente da fare per Morten Hjulmand: è a un passo dall'Atletico Madrid

Il Milan dovrà depennare Morten Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti: il danese, infatti, sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'accordo personale del giocatore con il club spagnolo è totale, quello con lo Sporting è in definizione ma l'affare è talmente avanzato che i lusitani hanno autorizzato Hjulmand a non presentarsi al ritiro pre-stagionale in vista del trasferimento. I rossoneri avevano preso in considerazione l'ex Lecce perché già allenato e lanciato ad altissimi livelli da Ruben Amorin in Portogallo.