Milan, Moncada: "Totale fiducia in Conceiçao"

A pochi minuti dall'inizio del match con il Lecce, Geoffrey Moncada ha rassicurato Sergio Conceiçao sul suo futuro a breve scadenza al Milan. “Ieri il mister ha parlato con noi ed è stato tutto chiaro. Non ci sono problemi, lavoriamo tutti i giorni insieme e c’è davvero un bel rapporto. Sono sempre a Milanello con lui e Zlatan, per noi è tutto chiaro. Adesso è importante la partita, abbiamo avuto per una volta una settimana di lavoro e abbiamo lavorato bene a Milanello, con calma”, ha detto il dt rossonero a Dazn. E ancora: "Siamo qua per vincere stasera. Siamo col mister, abbiamo totalmente fiducia in lui e lavoriamo con lui ogni giorno".