L'ex Liverpool Jordan Henderson rescinde il contratto con l'Ajax

Il centrocampista inglese Jordan Henderson ha lasciato l'Ajax dopo che il club ha accettato di rescindere anticipatamente il suo contratto dopo un anno e mezzo nei Paesi Bassi. Henderson aveva ancora un anno di contratto con l'Ajax, ma il club ha dichiarato di "aver collaborato con la richiesta del giocatore di rescindere l'attuale contratto di lavoro". Henderson ha ringraziato il club e la gente di Amsterdam, ma non ha specificato perché avesse chiesto di andarsene o quali fossero i suoi piani futuri. Ha affermato che la morte, la scorsa settimana in un incidente stradale, del suo ex compagno di squadra al Liverpool Diogo Jota ha influenzato il modo in cui ha comunicato la decisione.