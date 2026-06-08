Quale futuro per Onana? Lui spera di convincere lo United, ma in Turchia lo rivogliono

08 Giu 2026 - 12:30
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Il futuro di André Onana è ancora tutto da scrivere. Dopo la stagione in prestito al Trabzonspor, il portiere rientrerà in Inghilterra per svolgere la preparazione estiva con il Manchester United. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il camerunese proverà a giocarsi tutte le sue carte con i Red Devils e spera di convincere Carrick di meritarsi il ruolo di titolare al posto di Lammens. Dal canto loro, i turchi vorrebbero prolungare il prestito di Onana di un altro anno, ma l'ultima parola spetterà al giocatore, legato allo United da un contratto in scadenza nel 2028. 

Arrivato a Manchester nel 2023 dall'Inter, Onana ha vissuto tanti alti e bassi senza mai convincere fino in fondo ma in Turchia sembra aver ritrovato le sicurezze di un tempo. Insomma, quest'estate sarà più che mai decisiva per il classe '96. 

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