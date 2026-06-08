Bologna, Italiano vuole Cambiaghi al Besiktas: c'è anche il Como

Gli estimatori per Nicolò Cambiaghi aumentano. L'esterno del Bologna è tra i desideri del Como da tempo, ma adesso ai lariani si aggiunge il Besiktas di Vincenzo Italiano. L'ex tecnico rossoblù vorrebbe portare il classe 2000 in Turchia e il rapporto costruito in questi anni potrebbe rendere più facile la trattativa. Cambiaghi è legato al Bologna fino al 2029 e il club farà le sue valutazioni insieme a Domenico Tedesco: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il parere del nuovo allenatore sarà determinante.