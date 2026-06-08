Fiorentina, Pinamonti nel mirino se parte Kean

08 Giu 2026 - 12:05
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In attesa di firma e ufficialità, la nuova Fiorentina di Fabio Grosso inizia a prendere forma. Nei prossimi giorni il ds Paratici e il dg Ferrari voleranno negli Stati Uniti per parlare con la famiglia Commisso ed è probabile che si discuterà anche del futuro di Moise Kean. L'attaccante ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro e gli estimatori non mancano, anche se al momento sembra difficile che qualche club decida di pagare quella cifra per liberarlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in caso d'addio i viola punterebbero su Andrea Pinamonti: Grosso lo ha già allenato al Sassuolo e lo porterebbe volentieri a Firenze. Discorsi comunque ancora prematuri, visto che su Kean al momento non c'è stata alcuna accelerata. 

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