Fenerbahce, ex attaccante olandese Kuyt nuovo allenatore ad interim

28 Ott 2026 - 13:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'ex attaccante della nazionale olandese Dirk Kuyt è stato nominato allenatore ad interim del Fenerbahçe; la sua prima partita in Champions League alla guida della squadra sarà contro il suo vecchio club, il Liverpool. È stata una settimana caotica per la formazione turca: lunedì, in un match di campionato caratterizzato da grande tensione, il Fenerbahçe ha perso 2-1 contro i rivali storici del Galatasaray e, nella tarda serata di martedì, ha accettato le dimissioni dell'allenatore Ismail Kartal. Kuyt è stato scelto come sostituto "fino alla nomina di un nuovo allenatore". Era arrivato nel pre-campionato nel ruolo di vice di Kartal, dopo aver militato nel Fenerbahçe dal 2012 al 2015, in seguito al suo trasferimento proprio dal Liverpool. Ad Anfield, Kuyt era un beniamino dei tifosi: l'incontro del 4 novembre contro il club inglese sarà dunque un momento particolarmente significativo. 

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Manchester United: Carrick a rischio ma niente esonero immediato. Intanto Conte si scalda: sono tre gli sfidanti

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

Conte

Lo United pronto ad anticipare tutti per Conte: Carrick a Como si gioca la panchina

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:57
Gonçalo Ramos: "Un giorno spero di tornare al Benfica"
David Raum
13:58
Juventus, tre i nomi per la fascia sinistra
13:26
Fenerbahce, ex attaccante olandese Kuyt nuovo allenatore ad interim
09:14
Juve, senti Cabrini: "Devi prendere Calhanoglu dall'Inter"
15:29
Manchester United, deciso il futuro di Carrick: ancora fiducia al tecnico