Fenerbahce, ex attaccante olandese Kuyt nuovo allenatore ad interim

L'ex attaccante della nazionale olandese Dirk Kuyt è stato nominato allenatore ad interim del Fenerbahçe; la sua prima partita in Champions League alla guida della squadra sarà contro il suo vecchio club, il Liverpool. È stata una settimana caotica per la formazione turca: lunedì, in un match di campionato caratterizzato da grande tensione, il Fenerbahçe ha perso 2-1 contro i rivali storici del Galatasaray e, nella tarda serata di martedì, ha accettato le dimissioni dell'allenatore Ismail Kartal. Kuyt è stato scelto come sostituto "fino alla nomina di un nuovo allenatore". Era arrivato nel pre-campionato nel ruolo di vice di Kartal, dopo aver militato nel Fenerbahçe dal 2012 al 2015, in seguito al suo trasferimento proprio dal Liverpool. Ad Anfield, Kuyt era un beniamino dei tifosi: l'incontro del 4 novembre contro il club inglese sarà dunque un momento particolarmente significativo.