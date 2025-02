Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sui rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez. "Stiamo parlando. Sono tutti e due importanti per noi e tutti e due sono felici di stare al Milan. Un'offerta per Theo? Sono arrivate tante offerte per i nostri giocatori però sono ancora al Milan", ha detot il dirigente rossonero a Dazn.