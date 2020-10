Milan, gli ultimi colpi: un difensore centrale e la sfida al Napoli per Bakayoko

MERCATO ROSSONERO

Il tempo ormai stringe. Il Milan deve chiudere entro lunedì le trattative aperte per portare in rossonero un difensore centrale. Trattative complicate, come quella di Nastasic. Il Milan ha tentato la carta del prestito ma lo Schalke si priverebbe del giocatore solo a titolo definitivo. Complicato anche l'assalto a Tomiyasu che il Bologna valuta 25 milioni e il Milan non più di 15. La soluzione "prestito con obblighi" potrebbe sbloccare la situazione. L'alternativa resta Pezzella, profilo che piace parecchio a Pioli e che ha prezzi più abbordabili.

Per il centrocampo non è tramontata l'ipotesi Bakayoko. Il Napoli ci sta provando ma i rossoneri non mollano e vogliono tentare un assalto dell'ultima ora. Il Chelsea vuole sfoltire la rosa e lascerebbe partire volentieri il centrocampista francese. Il Milan, in ogni caso, vorrebbe riportarlo in rossonero soltanto con la formula del prestito.