Dopo l'ennesimo ko, questa volta contro il Pescara, non è da escludere che il Milan Futuro decida di esonerare Daniele Bonera, da alcune settimane supportato da Mauro Tassotti, nuovo membro dello staff. In queste ore, fa sapere Alfredo Pedullà, sarebbe tornata di moda la pista di Massimo Oddo come potenziale successore di Bonera in caso di svolta in panchina.