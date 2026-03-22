Milan e Juve su Lewandowski, lui pensa alla mossa a sorpresa

Robert Lewandowski e il Barcellona sono giunti a un punto di svolta decisivo, con l'entourage dell'attaccante impegnato a vagliare ogni scenario, inclusa la permanenza per un'ulteriore stagione in blaugrana attraverso un accordo a breve termine: una mossa che sarebbe sorprendente visto nel corso dei mesi era data per scontata la separazione. Il futuro del centravanti polacco resta tuttavia un rebus internazionale, dato che diverse franchigie della MLS e altri club di prestigio tra cui Juventus e Milan hanno già presentato proposte concrete che sono attualmente oggetto di un'attenta analisi. "Tutte le opzioni sono sul tavolo", trapela dall'entourage del giocatore, impegnato a bilanciare la volontà di competere ancora ai massimi livelli in Europa con il richiamo di nuove sfide oltreoceano. La decisione definitiva è attesa a breve, spiega Fabrizio Romano.