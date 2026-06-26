Milan: dopo Gonçalo Ramos, Mendes può portare anche Marc Casadò

Il mercato del Milan non si ferma. Dopo aver raggiunto l'accordo con il Paris Saint-Germain per Gonçalo Ramos, i rossoneri stanno valutando altri profili per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, Jorge Mendes (stesso agente dell'attaccante portoghese) avrebbe proposto al Diavolo anche Marc Casadò, centrocampista classe 2003 in uscita dal Barcellona. I Catalani vorrebbero una cessione a titolo definitivo, ma al momento Calvelli e Cardinale potrebbero mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Sullo spagnolo ci sono già altre squadre, sia in Liga che in Arabia Saudita. Casadò è alla ricerca di minuti e continuità e, con qualche uscita in mezzo al campo, il progetto del Milan potrebbe fare al caso suo.