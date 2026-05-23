Milan, contatti Moncada-Nizza: addio vicino?

23 Mag 2026 - 13:01
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© italyphotopress

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Il futuro di Geoffrey Moncada potrebbe essere lontano da Milanello. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti ci sarebbero stati dei contatti esplorativi tra il capo scout del Milan e il Nizza. L'uomo che ha scoperto Mbappé potrebbe dunque fare ritorno in Francia: il Diavolo infatti l'aveva strappato nel 2018 al Monaco. Moncada, tra l'altro, secondo alcune voci non avrebbe e un buon rapporto con Max Allegri, sempre più vicino ad essere confermato da Cardinale sulla panchina dei rossoneri. Un ulteriore indizio sul suo possibile addio del francese al Milan. 

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