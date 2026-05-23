Atalanta, plusvalenze record: con Ederson oltre i 740 milioni di euro

L'Atalanta molto probabilmente supererà la quota record di 740 milioni di euro totali di plusvalenze generate a partire dal 2010, un traguardo che sarà raggiunto grazie all'imminente cessione di Ederson al Manchester United. L'operazione con il club inglese, definita sulla base di 48 milioni di euro fissi più 4 di bonus, garantirerebbe alle casse nerazzurre un guadagno netto immediato di ben 43,41 milioni di euro, calcolato sul valore a bilancio del giocatore che al 30 giugno 2026 scenderà a 4,59 milioni per via degli ammortamenti. Lo riporta Calcio e Finanza.