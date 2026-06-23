Il Barcellona rinforza l'attacco con il 18enne Abdelkarim

23 Giu 2026 - 15:57
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Hamza Abdelkarim © Getty Images

Hamza Abdelkarim © Getty Images

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente di aver esercitato l'opzione per acquistare a titolo definitivo il 18enne attaccante egiziano Hamza Abdelkarim. Era arrivato in prestito dal club cairota dell'Al Ahly durante la finestra di mercato invernale ma le sue prestazioni hanno convinto il club blaugrana a trattenerlo, facendogli firmare un contratto triennale fino 2029. L'ottimo debutto di Abdelkarim con la maglia blaugrana gli è valso un posto ai Mondiali del 2026 con i Faraoni e ha già giocato da titolare col Belgio e la Nuova Zelanda. Secondo diverse testate catalane, il trasferimento sarebbe costato alle casse blaugrana 1,5 milioni di euro e il tecnico Hansi Flick intenderebbe impiegarlo durante il precampionato, in vista di una possibile integrazione nella prima squadra. Con Robert Lewandowski in uscita, il Barcellona ha intanto rinforzato il reparto offensivo facendo arrivare per 80 milioni dal Newcastle il 25enne britannico Anthony Gordon.

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