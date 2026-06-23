Serie B, il Sudtirol esonera l'allenatore Castori

Fabrizio Castori non è più l'allenatore del Südtirol. La società biancorossa l'ha annunciato attraverso un comunicato pubblicato sul sito. A prendere il posto di Castori dovrebbe essere Davide Possanzini, che potrebbe venire ufficializzato già nelle prossime ore.

Questa la nota del club altoatesino, che ha ripercorso le tappe principali delle due stagioni vissute dal tecnico marchigiano a Bolzano: "L’FC Südtirol comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Fabrizio Castori. Si conclude pertanto anticipatamente la collaborazione con l’esperto allenatore e con il suo staff, composto da Riccardo Bocchini, Tommaso Marolda, Carlo Pescosolido e Marco Castori.



Fabrizio Castori aveva assunto la guida della formazione biancorossa l’8 dicembre 2024, in un momento particolarmente delicato della stagione, con la squadra penultima in classifica dopo 16 giornate di campionato.



Il tecnico, divenuto lo scorso anno con l’FCS il primatista assoluto di presenze sulle panchine della Serie B e capace, da allora, di incrementare ulteriormente tale record, era riuscito in breve tempo a imprimere una marcata inversione di tendenza, conducendo l’FC Südtirol alla salvezza diretta al termine della stagione. Con 29 punti conquistati nel girone di ritorno, i biancorossi avevano fatto registrare il quarto miglior rendimento dell’intera serie cadetta nella seconda metà del campionato.



Anche nella stagione appena conclusa, l’FC Südtirol ha raggiunto l’obiettivo prefissato: la permanenza in categoria. In questo caso, grazie a due pareggi a reti inviolate nei playout contro il Bari. I biancorossi hanno conquistato la salvezza in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato, assicurandosi così la quinta partecipazione consecutiva al torneo cadetto.



L’FC Südtirol desidera esprimere un sentito ringraziamento a Fabrizio Castori e al suo staff tecnico per il prezioso lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno e mezzo, augurando a tutti le migliori soddisfazioni professionali e personali per il prosieguo della carriera".

