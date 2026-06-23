Como, ufficiale il rinnovo per Ivan Smolčić fino al 2031

23 Giu 2026 - 15:59
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Il Como ha ufficialmente rinnovato il contratto del difensore Ivan Smolčić fino a 2031: 

"Il Como 1907 è lieto di annunciare che Ivan Smolčić ha firmato un nuovo contratto con il club fino a giugno 2031.
Il difensore croato è approdato al Como nel gennaio 2025 e da allora è diventato una figura di spicco della rosa della prima squadra, collezionando 41 presenze e fornendo due assist tra Serie A e Coppa Italia.
La sua costanza, la solidità difensiva e la disponibilità ad adattarsi lo hanno reso una presenza preziosa nella rosa di Cesc Fàbregas, contribuendo a una stagione caratterizzata da progressi significativi per il club, tra cui la storica prima qualificazione del Como 1907 in Champions League.
Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato: «Ivan si è guadagnato questo rinnovo grazie al suo lavoro, al suo atteggiamento e alla costanza che ha dimostrato ogni giorno. Fin dal suo arrivo, ha compreso ciò che chiediamo ai nostri difensori, sia con la palla che senza, e ha continuato a crescere con grande umiltà. Come allenatore, giocatori come Ivan ti infondono fiducia. È affidabile, competitivo e sempre pronto per la squadra, ed è esattamente il tipo di mentalità che vogliamo continuare a costruire qui al Como».
Commentando il rinnovo del contratto, Ivan Smolčić ha dichiarato: «A Como mi sono sentito subito a casa, e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall’allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo".

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