Mercato

C'è il rilancio per Thiaw, il Newcastle si avvicina a 40 milioni: si può chiudere

09 Ago 2025 - 14:20
Malick Thiaw - Difensore © Getty Images

Malick Thiaw - Difensore © Getty Images

Newcastle e Thiaw sempre più vicini. Il Newcastle un paio di giorni fa aveva offerto 30 milioni di euro per il difensore rossonero, trovando il gradimento del giocatore ma anche il rifiuto del Milan che chiedeva almeno 40 milioni per la cessione, anche perché il tedesco rientra nei piani di Allegri.

Nelle ultime ore, però, è arrivato il rilancio del club inglese che è arrivato ai 40 milioni chiesti dal Milan (35 milioni più 5 di bonus), dando un'accelerata verso la chiusura della trattativa: se il difensore dovesse dire sì e riabbracciare quindi Tonali al Newcastle, a quel punto il Milan potrebbe andare su Giovanni Leoni del Parma ma secondo Matteo Moretto piace pure Comuzzo della Fiorentina, valutato 25 milioni.

Thiaw era arrivato al Milan nell'estate del 2022 per 9 milioni di euro, e ha un contratto fino al 2027. A bilancio ha ancora valore residuo di circa 4 milioni, sarebbe dunque una ricca plusvalenza per i rossoneri.

milan
newcastle
thiaw

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Liverpool: 308 milioni

Premier regina del mercato, Juventus prima italiana: chi ha speso di più nel mondo

Calciomercato live

Calciomercato live

jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

Sirene estere per Calabria: può ritrovare Giroud al Lille. E spunta la pista greca

17:16
Torino, Cairo: "Pronti altri due colpi, difesa e attacco"
16:44
Sassuolo: ufficiale il difensore Idzes dal Venezia
Fabio Silva
16:33
Roma: Fabio Silva è l'obbiettivo principale per l'attacco
15:27
Javi Guerra rinnova col Valencia fino al 2029: piaceva al Milan
N'Dicka e Konè
14:50
N'Dicka e Konè piacciono all'estero: la Roma fa muro