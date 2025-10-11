Milan, anche Suzuki e Caprile per il dopo Maignan

In casa Milan sono già partite le valutazioni sul dopo Maignan. Nelle scorse settimane erano già emersi i profili di Zion Suzuki, giapponese del Parma, 23 anni, valutato circa 15 milioni di euro e di Elia Caprile, classe 2001 del Cagliari valutato 12 milioni.
Ma il nome nuovo arriva dalla Bundesliga e lo scrive la Gazzetta dello Sport: Noah Atubolu, valore 18 milioni. Portiere tedesco del Friburgo, ha 23 anni e recentemente ha ricevuto la prima convocazione della Germania. Nel campionato tedesco si è contraddistinto anche per i rigori parati: 5 considerando la scorsa stagione e quella attuale.