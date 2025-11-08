Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, si complica il rinnovo di Gila: Inter alla finestra

08 Nov 2025 - 15:33
© IPA

© IPA

"Il rinnovo è qualcosa su cui rifletterò con calma: il mio contratto scade nel 2027, quindi c’è ancora tempo per decidere. Ne parlerò con i miei agenti", queste le parole di Mario Gila che hanno fato scattare l'allarme in casa Lazio. Lo spagnolo è un pilastro della difesa biancoceleste ma il suo rinnovo, come quello di tanti compagni, è ancora bloccato. Uno stallo che potrebbe mettere la Lazio in una posizione scomoda in sede di contrattazione: portare Gila a un anno dalla scadenza potrebbe essere un'occasione di mercato su cui tanti potrebbero tuffarsi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Tempo, l'Inter sarebbe una delle squadre sulle tracce dell'ex Real Madrid. E proprio il legame con i Blancos rappresenta un ulteriore problema per la Lazio: a Madrid infatti detengono ancora il 50% sulla vendita del centrale, dettaglio che ridurrebbe l'impatto positivo della cessione di Gila sui conti dei biancocelesti. 

